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Для работников ДОУ

Повышаем исследовательский и познавательный интерес педагогических работников и обучающихся
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Для учителей

В строгом соответствии с ФЗ «Об образовании» и ФГОС
Возможность получить диплом, подтверждающий высокий уровень профессиональной компетенции
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Для студентов

Бесплатно, необходимо только желание проверить свои знания
Онлайн-олимпиады для студентов по системе ФГОС позволяют как поощрить талантливых участников, так и проверить их знания
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Для школьников

Способствуем активизации внеклассной и внешкольной работы
Развиваем интеллектуальные способности участников по различным предметам
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Для дошкольников

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