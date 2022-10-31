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После обучения Вы получите документы установленного образца и приложение к нему.

Мы предлагаем пройти обучение по невероятно низкой цене при высоком качестве учебно-методического материала. Мы уверены, если Вы останетесь довольны обучением, то непременно порекомендуете наш центр своим коллегам.

Стоимость не зависит от темы, а зависит только от количества учебных часов.

От 994 Р
В июле стоимость снижена на 42%
Записаться на курс

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Аккредитация Министерства труда и соц.защиты для обучения слушателей по программам охраны труда

Топ 15 курсов повышения квалификации
Топ 15 курсов переподготовки
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Дистанционное обучение
Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС
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1700 ₽
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Дистанционное обучение
Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности
-42%
1700 ₽
От: 994 ₽
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Дистанционное обучение
Безопасность и антитеррористическая защищенность объектов (территорий) образовательной организации
-42%
1700 ₽
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Дистанционное обучение
Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности
-42%
1700 ₽
От: 994 ₽
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Дистанционное обучение
Адаптивная физическая культура в школе для детей с ОВЗ в условиях реализации обновленных ФГОС
-42%
1700 ₽
От: 994 ₽
Подробнее
Дистанционное обучение
Актуальные вопросы формирования функциональной грамотности детей дошкольного возраста
-42%
1700 ₽
От: 994 ₽
Подробнее
Дистанционное обучение
Ведение и развитие учебного процесса с использованием современных педагогических технологий в контексте реализации обновленных ФГОС НОО и ООО
-42%
1700 ₽
От: 994 ₽
Подробнее
Дистанционное обучение
Использование методов сенсорной интеграции в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ
-42%
1700 ₽
От: 994 ₽
Подробнее
Дистанционное обучение
Воспитание и коррекция нарушений речи детей дошкольного возраста в логопедической группе в соответствии с ФГОС ДО
-42%
1700 ₽
От: 994 ₽
Подробнее
Дистанционное обучение
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ): теория и методика преподавания в образовательной организации
-42%
1700 ₽
От: 994 ₽
Подробнее
Дистанционное обучение
Внедрение ФОП начального, основного и среднего общего образования (НОО, ООО и СОО)
-42%
1700 ₽
От: 994 ₽
Подробнее
Дистанционное обучение
Выстраивание системы педагогического наставничества
-42%
1700 ₽
От: 994 ₽
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Дистанционное обучение
Воспитание детей дошкольного возраста
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
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Дистанционное обучение
Менеджмент в образовании
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
Подробнее
Дистанционное обучение
Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
Подробнее
Дистанционное обучение
Педагогика дополнительного образования детей и взрослых
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
Подробнее
Дистанционное обучение
Специалист по работе с молодёжью
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
Подробнее
Дистанционное обучение
Тьюторское сопровождение в образовательных организациях
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
Подробнее
Дистанционное обучение
Младший воспитатель: участие в планировании и организации повседневной жизнедеятельности детей дошкольного возраста
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
Подробнее
Дистанционное обучение
Организация социально-педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
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Дистанционное обучение
Логопедия в дошкольных образовательных организациях и в начальной школе
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
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Дистанционное обучение
Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в ДОУ
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
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Дистанционное обучение
История и обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
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Дистанционное обучение
Организация тренерской деятельности по физической культуре и спорту
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
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Дистанционное обучение
Практическая психология
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
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Дистанционное обучение
Русский язык и литература: теория и методика преподавания в образовательной организации
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
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Дистанционное обучение
Пожарная безопасность
-42%
5500 ₽
От: 3194 ₽
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