Участвуйте в бесплатных мероприятиях,
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и получайте официальные документы!
Участвуйте в бесплатных мероприятиях,
повышайте квалификацию на онлайн курсах и получайте
официальные документы!
После обучения Вы получите документы установленного образца: диплом о профессиональной переподготовке и приложение к диплому
Мы предлагаем пройти обучение по невероятно низкой цене при высоком качестве учебно-методического материала. Мы уверены, если Вы останетесь довольны обучением, то непременно порекомендуете наш центр своим коллегам.
Стоимость не зависит от темы, а зависит только от количества учебных часов.
После обучения Вы получите документы установленного образца и приложение к нему.
Мы предлагаем пройти обучение по невероятно низкой цене при высоком качестве учебно-методического материала. Мы уверены, если Вы останетесь довольны обучением, то непременно порекомендуете наш центр своим коллегам.
Стоимость не зависит от темы, а зависит только от количества учебных часов.
Наши олимпиады
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Олимпиады для
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Наш сервис предлагает следующие услуги
Экспресс конкурсы
4 простых шага для участия в конкурсе:
- Отправить работу на конкурс;
- Получить письмо с результатом участия на e-mail;
- Пройти по ссылке из письма и ввести данные для оформления диплома;
- Оплатить и скачать готовый документ.
Онлайн олимпиады
4 простых шага для участия в онлайн олимпиаде:
- Выбрать интересующую Вас олимпиаду;
- Ответить на вопросы тестирования;
- Ввести данные для оформления диплома в личном кабинете;
- Оплатить и скачать готовый документ.
Публикация в печатном издании
3 простых шагадля публикации материала в печатном издании:
- Загрузить статью в форму на сайте;
- Заполнить данные об авторе и адресе получения сборника;
- Заплатить и скачать готовый сертификат и справку о публикации.
Конкурсы профессионального мастерства
4 простых шага для участия в конкурсе профессионального мастерства:
- Отправить работу на конкурс;
- Получить письмо с результатом участия на e-mail;
- Пройти по ссылке из письма и ввести данные для оформления диплома в личном кабинете;
- Оплатить и скачать готовый документ.
Экспресс викторины
4 простых шага для участия в экспресс викторине:
- Выбрать интересующую Вас викторину;
- Ответить на вопросы тестирования;
- Ввести данные для оформления диплома в личном кабинете;
- Оплатить и скачать готовый документ.
Публикации материала на сайте
4 простых шага для публикации материала в СМИ:
- Заполнить информацию для публикации статьи;
- На вашу почту будет отправлено письмо об успешной публикации;
- Перейти по ссылке из письма и ввести данные для оформления сертификата в личном кабинете;
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Публикация в методической библиотеке
4 простых шага для размещения материала в методической библиотеке
- Заполнить информацию для публикации статьи;
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- Перейти по ссылке из письма и ввести данные для оформления сертификата в личном кабинете;
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Участие в онлайн-конференции
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